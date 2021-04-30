تحدث لاعب الهلال سابقاً والمحلل الرياضي عن مواجهة الفريق الهلالي أمام شباب أهلي دبي، وقال في البداية أحب أن أشيد بما قدمه نجوم الزعيم والمدرب ميكالي في المواجهة الماضية أمام فريق أجمك الأوزبكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات، أما بالنسبة لمواجهة الفريق أمام شباب أهلي دبي فلن تكون سهلة والفوز مطلب وبنتيجة كبيرة من أجل خطف بطاقة التأهل دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى والذهاب بعيداً في هذه البطولة، وثقتنا كبيرة في نجوم الفريق لما يملكونه من إمكانات فنية وحلول داخل المستطيل الأخضر.وأضاف، يجب أن يكون هناك تركيز وإعداد ذهني وانضباطي واستغلال للفرص السانحة للتسجيل وعدم إهدارها والتي أصبحت الظاهرة الأسوأ في خط الهجوم الهلالي، بلا شك المدرب الهلالي جهز الفريق بالشكل المناسب والدور في مباراة اليوم على اللاعبين.وقال في المباريات السابقة التي خاضها الهلال لاحظت أمرا في الفريق وهو كثرة إرجاع الكرة إلى الخلف، وهذا يجب التخلص منه إلا عند الحاجة الماسة إليه.واختتم حديثه بقوله: «أتمنى ألا يخيب نجوم الهلال آمال الجماهير وأن نشاهد سهرة كروية ممتعة وتأهلا إن شاء الله إلى الأدوار القادمة».