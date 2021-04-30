تأهل ممثل الوطن فريق النصر بجدارة واستحقاق لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على السد القطري بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.وشهد اللقاء تقدم النصر بهدفين عن طريق عبدالرزاق حمدالله (د: 33)، وعبدالإله العمري (د: 74)، فيما قلص السد النتيجة عن طريق محترفه سانتي كازورلا من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة يتصدر النصر فرق مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة ليتأهل لدور الستة عشر فيما تراجع السد للمركز الثاني برصيد 10 نقاط وبذلك ينتظر نتائج الفرق الأخرى لتحديد تأهله لدور الستة عشر من عدمه.