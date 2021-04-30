تأمل الإدارة الهلالية والجهازان الفني والإداري ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم أن يتم حجز بطاقة التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2021 للمرة الـ12 منذ انطلاق البطولة بمسماها الجديد «دوري المحترفين الآسيوي» حتى اللحظة، خلال مواجهتهم اليوم (الجمعة) فريق شباب أهلي دبي الإماراتي. إذ سبق وشارك الزعيم 15 مرة من الـ«18»، وتخلف عن عدم المشاركة لمرتين عامي «2005، 2008» بسبب عدم تأهله لدور 16، فيما كانت الصدمة للجميع بسبب أزمة فايروس كورونا الذي داهم عدداً كبيراً من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وتم شطب كافة نتائجه عام 2020.رقمياً التفوق دوماً لمصلحة الهلال في ختام مباريات الدور التمهيدي «مجموعات»، إذ تخطى كافة الفرق التي واجهها خلال الـ15 مرة من عدد مشاركاته دون أي تعقيد، حيث كسب 8 مرات، وهزم في 4 مباريات، وتعادل في 3.