مهمة خليجية آسيوية تنتظر ممثلي الوطن الأهلي والهلال نحو حسم تأهلهما لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا وذلك مساء اليوم (الجمعة)، إذ يلتقي الهلال فريق شباب الأهلي الإماراتي عند تمام الساعة العاشرة، فيما يلتقي الأهلي فريق الدحيل القطري عند الساعة 11:15 مساء، وذلك في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.صدارة الزعيم ليست ببعيدعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز يخوض فريق الهلال لقاء مهما أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي ضمن لقاءات المجموعة الأولى، ويطمح الزعيم لتكرار فوزه في الذهاب والتأهل لدور الـ16 بغض النظر عن النتائج الأخرى في المجموعات الخمس، إذ يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وخسارة وله من الأهداف 11 وعليه 7 أهداف فقط، أما فريق شباب الأهلي الإماراتي فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن فقد فرصة التأهل لدور الستة عشر، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و3 خسائر وله من الأهداف 4 وعليه 6 أهداف.«النصر» أمل الراقيعلى الملعب الرديف للجوهرة المشعة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام الدحيل القطري بأمل الفوز ولا غيره للتأهل لدور الـ16، إذ يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 8 نقاط حصدها من فوزين وتعادلين وخسارة، وله من الأهداف 8 وعليه 7، فيما يدخل فريق الدحيل القطري هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني بذات الرصيد من النقاط مع الأهلي ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف، إذ أحرز هجومه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.