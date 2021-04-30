طالبت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعبي فريقها بالاستمرار على الأداء الرائع والحماس الكبير الذي قدموه في مباراتهم الماضية أمام فريق أجمك الأوزبكي وتحديداً الشوط الثاني، وذلك في مباراة اليوم المفصلية والختامية في دور المجموعات أمام فريق شباب أهلي دبي، حيث إن فوز الهلال يؤكد تأهله 100% إلى دور الـ«16» مباشرة، ويضمن المركز الأول أو يتأهل كأفضل ثاني فريق، وذلك بحسب نتيجة منافسه على الصدارة فريق إستقلول الطاجيكي.وبالرغم من مغادرة شباب أهلي دبي لدوري المجموعات، وغياب الدافعية لدى لاعبيه للفوز والحصول على نقاط المباراة، إلا أن جماهير الزعيم أكدت على اللاعبين بأنه يجب الدخول إلى هذه المباراة بكل قوة، وبكل تركيز والتفكير الجاد بالفوز ولا غيره؛ لأن الخصم سيلعب بأريحية تامة دون أي ضغوطات تُذكر فليس لديه ما يخسره.