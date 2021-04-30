‏أكد مدرب ⁧‫الهلال⁩ ميكالي أن مواجهة فريقه أمام شباب أهلي دبي في ختام دور المجموعات تعتبر قوية، مثل المباريات التي لعبناها سابقاً، سنعمل على تحقيق هدفنا الأهم والأكبر وهو التأهل في هذه المجموعة. وأضاف فريقي قادر على تجاوز هذه المباراة، خصوصا أن لدينا كل العناصر التي تؤهلنا لتقديم أفضل أداء ونتيجة. أعرف أن شباب الأهلي يملك عناصر قوية وهذا يساعدنا على بذل المزيد للفوز. وعن تذبذب المستوى في المباريات السابقة، قال: «جميع المباريات التي خضناها في هذه البطولة قدمنا فيها أداء جيداً باستثناء مباراتنا أمام إستقلول الطاجيكي». وعن مستوى رضاه عن ما قدمه الفريق قال مستوى الرضا وصل إلى 7 من 10 ونبحث عن الأفضل في هذه المواجهة‏، واختتم حديثه بقوله ‏لدينا الإصرار في التأهل، وهدفنا المركز الأول.