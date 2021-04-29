شهدت تدريبات فريق القادسية الأول لكرة القدم، حضور اللاعبين القدامى من «الجيل الذهبي» للنادي للالتقاء بمجلس الإدارة الجديد، الذي بدوره حرص على تكريم لاعبي الجيل الذهبي.

من جانبه أشاد أحمد غدران رئيس مجلس إدارة نادي القادسية بحضور لاعبي الجيل الذهبي.

وأضاف: نشكر اللاعبين القدامى على مساندتهم للمجلس الجديد في بداية توليه مسؤولية إدارة النادي، في خطوة إيجابية ورائعة، تعكس مدى حرصهم على رفعة ناديهم.

وزاد غدران: التكاتف مطلوب من الجميع، والمرحلة المقبلة تحتاج التفاف القدساويين حول ناديهم، من أجل إنهاء الموسم في مركز متقدم على لائحة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتحضير للموسم المقبل بالشكل الذي يجعل الفريق يواصل مسيرته على نفس النهج المتميز الذي شاهدناه في الموسم الحالي، وتحقيق تطلعات الجماهير القدساوية في كافة الألعاب.

واختتم غدران حديثه بالقول: مجلس الإدارة قدم بادرة وفاء لنجوم القادسية القدامى بتكريمهم وتقديم الشكر لهم على حضورهم لتدريبات الفريق ودعمهم للاعبين.

وقد حضر من اللاعبين كل من عبدالرحمن بورشيد وعارف بورشيد ومحمد الضلعان ويوسف الجميعة وحبيب الصفواني وغازي عسيري ومحمد الفرحان وصالح القنبر وفهد الشامي ومحمد العاشور وبندر الخالدي ويوسف الدوسري.