قدم ممثل الوطن فريق الأهلي واحدة من أجمل لقاءاته الآسيوية رغم خروجه بالتعادل السلبي من أمام الاستقلال الإيراني في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال آسيا.وشهد اللقاء منذ بدايته سيطرة أهلاوية وشن هجومه بقيادة الثلاثي عمر السومة، ومن خلفه عبدالرحمن غريب، وسلمان المؤشر عدة هجمات لم يكتب لها النجاح، كما وقفت العارضة لكرة عبدالباسط هندي، فيما لم يشكل الهجوم الإيراني أي خطورة تذكر على مرمى الحارس محمد العويس، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.وبهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة الثامنة متساوياً مع المتصدر الدحيل القطري، والوصيف الاستقلال الإيراني، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.