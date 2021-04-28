‏أكد لاعب نادي ⁧‫الهلال⁩ ياسر الشهراني، بعد فوز فريقه على فريق أجمك الأوزبكي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، بأن هذا الفوز تحقق بجهود الجميع. وأضاف حضرنا لهذا اللقاء جيداً ومسحنا الصورة غير الموفقة في المباراة الماضية. وقال إذا لعب الهلال بمستواه المعروف من الصعب أن يقف أحد أمامه، ونحمد الله حققنا فوزا مهما رغم الضغوطات على الفريق. وعن تأهل فريقه من هذه المجموعة قال التأهل ما زال بأيدينا وسنبذل كل ما بوسعنا للانتصار في المباراة القادمة؛ لإسعاد جماهيرنا الغالية. وعلى صعيدٍ آخر، اختار الاتحاد الآسيوي اللاعب ياسر الشهراني أفضل لاعب وحصل على جائزة مقدمة من قبل الاتحاد الآسيوي، وكان اللاعب قدم مستوى رائعاً توجه بتسجيل الهدف الثالث لفريقه.