‏أبدى مدرب ⁧‫الهلال⁩ ميكالي سعادته الغامرة بالقتالية الكبيرة التي كان عليها لاعبو الفريق أمام فريق أجمك في المباراة التي أقيمت على ملعب الملز ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات. وأضاف كنت ‏سعيدا جدا بردة الفعل من جميع اللاعبين في هذه المواجهة. وقال لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياط. وأضاف أثبت اللاعبون بأنهم على قدر المسؤولية عندما يكون الفريق بحاجتهم. وعن التغييرات التي كانت محل استغراب البعض في المباريات، قال دائماً التغييرات تأتي وفق حاجة الفريق في كل مباراة، واختتم حديثه بقوله سنقاتل في المباراة القادمة من أجل تحقيق النقاط الثلاث.