استعاد ممثل الوطن فريق الهلال هيبته الآسيوية سريعاً بعد فوزه القوي على نظيره فريق أجمك الأوزبكي وبثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا.وجاءت أهداف الهلال عن طريق لوسيانو فييتو (د: ٣٩)، بافيتيمبي قوميز (د: ٤٧)، ياسر الشهراني (د: ٥٨)، وبهذه النتيجة يحقق الزعيم فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة ويستعيد صدارة المجموعة، فيما تلقى أجمك الأوزبكي الخسارة الثالثة ويتجمد رصيده عند ٤ نقاط متذيلاً جدول ترتيب المجموعة.