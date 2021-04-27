أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة كأس العرب FIFA، والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر من العام الجاري، وأجريت القرعة في حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والسيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA) وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.

وشهدت القرعة أيضا حضور عدد من رموز كرة القدم العربية، وهم المصري وائل جمعة والعراقي يونس محمود والسعودي نواف التمياط والسوداني هيثم مصطفى، بجانب مانولا زوبيرا مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخباً، تخوض المنتخبات الـ14 الأقل تصنيفاً وفق أحدث ترتيب صادر عن الفيفا في أبريل الحالي، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري.

مجموعات كأس العرب 2021

تم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، وتستضيف منافسات البطولة ستة من ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022، بينما أسفرت القرعة عن أربع مجموعات جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - (عمان أو الصومال) - (البحرين أو الكويت)

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - (موريتانيا أو اليمن)

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - (الأردن أو جنوب السودان) - (فلسطين أو جزر القمر)

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - (لبنان أو جيبوتي) - (ليبيا أو السودان)

يذكر أن كأس العرب FIFA تتيح الفرصة أمام منظمي مونديال 2022 للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية والمرافق المخصصة لكأس العالم، علما بأن المباراة النهائية لكأس العرب تقام يوم 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، وهو اليوم الذي سيشهد بعدها بعام تتويج بطل النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الوطن العربي.