أكد ‏‏مدرب ⁧‫الهلال⁩ ميكالي، بأنهم سيدخلون مباراة أجمك الأوزبكي لمسح الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الماضية ولن نسمح بتكرار ما حدث، وسنعمل في هذه المباراة على أن تكون ردة الفعل مناسبة.‏وأضاف حل الموقف الذي حدث في الخسارة الماضية يجب أن يكون بهدوء إذا أردنا تصحيح تلك الأخطاء التي وقع الفريق فيها، وقال: «سندخل المباراة بتركيز عالٍ، نعرف بأن فريق أجمك فريق صعب كوننا لعبنا أمامه وواجهنا صعوبة في خطف النقاط الثلاث، لذا سنعمل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة»، ‏وأضاف: «عانينا من المرتدات في الجولة وكان علينا التعامل معها بشكل أفضل لكن لم نوفق، وفي مباراة اليوم يجب معالجة هذه المشكلة»، وحول الغضب الإعلامي والجماهيري الهلالي الذي حدث بعد خسارة الفريق الماضية قال: «أتفهم ذلك ولكن يجب أن لا يتداخل ذلك مع الاتزان داخل منظومة الفريق حتى نصل إلى هدفنا».