أكد لاعب الهلال كاريلو بأنهم سيدخلون مباراة أجمك الأوزبكي التي ستقام على ملعب الملز ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بصورة مغايرة عما كانوا عليه في المباراة الماضية، التي واجهوا فيها تكتلا دفاعيا قويا، وأضاف: «لا تقلقوا سنعود مجدداً في هذه المباراة ونحقق الانتصاروالنقاط الثلاث، وذلك لمسح الصورة المهزوزة التي حدثت للفريق ، وأضاف، عملنا خلال اليومين الماضيين على معالجة الأخطاء وتصحيحها»، وقال: « ندرك حجم الضغوطات علينا ولكننا سنعمل على تحقيق ما يرضي جماهيرنا التي كانت منزعجة وبشدة على نتيجة مباراتنا السابقة».