أكد لاعب الهلال كاريلو بأنهم سيدخلون مباراة أجمك الأوزبكي التي ستقام على ملعب الملز ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏بصورة مغايرة عما كانوا عليه في المباراة الماضية، التي ‏واجهوا فيها تكتلا دفاعيا قويا، وأضاف: «لا تقلقوا سنعود مجدداً في هذه المباراة ونحقق الانتصاروالنقاط الثلاث، وذلك لمسح الصورة المهزوزة التي حدثت للفريق ، وأضاف، عملنا خلال اليومين الماضيين على معالجة الأخطاء وتصحيحها»، وقال: « ‏ندرك حجم الضغوطات علينا ولكننا سنعمل على تحقيق ما يرضي جماهيرنا التي كانت منزعجة وبشدة على نتيجة مباراتنا السابقة».