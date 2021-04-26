تسحب قرعة كأس العرب FIFA، مساء غدٍ الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، في حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والسيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA)، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري. ويشارك في منافسات البطولة التي تعد النسخة العاشرة لكأس العرب، 23 منتخباً عربياً، حيث ستلعب المباريات من الأول إلى الـ 18 من ديسمبر القادم على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022 في دولة قطر.وتعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي بدأت منافساتها في النسخة الأولى عام 1963 في جمهورية لبنان وحقق لقبها منتخب تونس، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012 التي حقق لقبها المنتخب المغربي، حيث سيشارك في النسخة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، منتخبات: قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان.‫أُرسلت من الـ iPhone