شدد الروماني لورينتو ريجيكامب مدرب الأهلي على أهمية مباراة فريقه غدا مع الاستقلال الايراني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "أنا فخور وسعيد باللاعبين على كل ما أنجزناه حتى الآن في هذه المرحلةالصعبة. من يفوز في لقاء الغد ستكون حظوظه بالتأهل أكبر، مباراة سيكون فيها الكثير من الكفاح، وسنختار التشكيلةالأفضل لها".

وأضاف: "الاستقلال فريق صعب المراس، والفريقين مجهدين وليس لدينا الوقت للاستشفاء لكن نحاول أن نكون في قمةالجاهزية. نامل أن يكون ماتريتا جاهزاً، غير متأكد من مشاركته أساسياً.

وزاد "نتذكر جيداً ما حدث معنا أمام الاستقلال في المباراة السابقة. لدي الثقة بأن اللاعبين سيكونون على المستوى الذيظهروا عليه في مباراتي الشرطة".

وأكد ريجيكامب أن الأمر ليس معني بالتغييرات التي سيجريها بقدر جاهزية اللاعبين البدنية للمباريات. "المباراة الأولى كانتصعبة، يجب أن نعلم أنه عقب 4 مباريات ستكون كافة الفرق مجهدة، لذلك من يرتكب أقل أخطاء سيحظى بنتيجة جيدة. يجبأن نكون حذرين في مثل هذا النوع من المباريات".

من جهته قال لاعب الأهلي هيثم عسيري "نعد الجماهير أن نكون في قمة الجاهزية وتقديم الأفضل وتحقيق الانتصار. في ظلهذه الظروف استطعنا أن نتجاوز الشرطة. سنقدم كل ما بوسعنا للفوز".