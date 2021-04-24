أكد مدرب الأهلي لورينتو ريجيكامب بعد انتصار فريقه على الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، أن الأهلي حقق ثلاث نقاط في فترة صعبة، لأنه ليس من السهل اللعب كل ثلاثة أيام.

وقال المدرب الروماني «فريق الشرطة ظل يكافح من أجل الفوز بالمباراة أو تحقيق التعادل، لقد كانت مواجهة صعبة بالفعل. نحن بحاجة لتجهيز أكثر من لاعب للمحافظة عليهم من الإصابات».

وزاد: «إننا نعمل من أجل التأهل، طوينا صفحة مباراتي الشرطة بالنقاط الكاملة وهذا ما هدفنا له. نأمل أن نحقق الفوز أمام الاستقلال والدحيل من أجل المنافسة، لكن ذلك ليس سهلاً، كل مباراة لها ظروفها وتحدياتها الخاصة».

وختم ريجيكامب حديثه بالقول «غريب يمكن له اللعب في أكثر من مركز، أركز على اللاعب الذي يقدم نفسه في التدريبات، الكثير من اللاعبين لديهم قدرات جيدة، إنه لاعب جيد ومهم بالنسبة لنا».

من جهته قال نجم الفريق عمر السومة «جائزة أفضل لاعب تعطيني الحافز لكن الأهم هو الفوز بالنقاط، نأمل أن نواصل العمل بنفس الوتيرة في المباريات القادمة. الفريق كان بحاجة إلى تحفيز نفسي كبير، والمدرب ريجيكامب مدرب كبير جدا، ونحن تماما متفاهمون معه ونأمل أن نعمل معه للتطور».

وأضاف «لا أستطيع العمل بمفرد عن المجموعة. ومن طموحاتي الوصول إلى أفضل لاعب في آسيا، لكن من المبكر جداً الحديث عن ذلك».