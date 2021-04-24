يلتقي ممثل الوطن فريق الأهلي نظيره الشرطة العراقي مساء اليوم (السبت) عند الساعة 8:45 مساء على الملعب الرديف للجوهرة المشعة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء سعياً لتأكيد فوزه على الشرطة في الجولة الماضية للمنافسة على صدارة المجموعة، إذ يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة وله من الأهداف 6 وعليه مثلها، فيما يدخل فريق الشرطة العراقي هذا اللقاء بحثاً عن نتيجة إيجابية بعد أن تلقى 3 خسائر جعلته يتذيل جدول الترتيب للمجموعة من دون نقاط ولم يحرز هجومه أي هدف فيما تلقت شباكه 8 أهداف.وإذا ما أراد الراقي المنافسة فلا بد من تكرار انتصاره في لقاء الليلة لا سيما في وجود قوة هجومية يملكها الفريق بقيادة المهاجم السوري عمر السومة ومن خلفه سلمان المؤشر وعبدالرحمن وسلطان مندش وكذلك المحترف المغربي إدريس فتوحي. وظهر الدفاع الأهلاوي في اللقاءين الماضيين بمستوى مميز، إذ لم تهتز الشباك سوى مرة واحدة فقط في ظل تألق الحارس محمد العويس وثنائي الدفاع معتز هوساوي ومحمد آل فتيل.