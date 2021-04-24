يسعى النجم الهلالي هتان باهبري لمواصلة تقديم أفضل العطاءات الفنية من خلال مباريات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، واستغلال ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب ميكالي الذي منح باهبري الدعم الفني بمشاركته في المباريات الماضية، ونجح اللاعب في استعادة تألقه ومساهمته الفعالة مع فريقه وأسهم في تحقيق الزعيم للفوز على فريق استقلول دوشنبه الطاجيكستاني حينما ساهم في صناعة الهدف الاول لزميله علي البليهي وتسجيل هدفين وقيادة الفريق الهلالي للانفراد بصدارة المجموعة برصيد ٧ نقاط.ويطمح باهبري للاستمرار بتقديم افضل المستويات الفنية والمساهمة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة الليلة امام استقلول دوشنبه الطاجيكستاني ضمن دور المجموعات في البطولة الآسيوية.وكان باهبري حصد المركز الاول من خلال التصويت الجماهيري عبر حساب دوري ابطال آسيا إثر هدفه في الجولة الثالثة في شباك فريق استقلول دوشنبه، كما تواجد مع زميليه عبدالله عطيف ومحمد البريك في القائمة المثالية، وحصل على المركز الثاني في قائمة افضل لاعب في الجولة الماضية، ويتطلع باهبري لمواصلة مشواره مع الفريق الأزرق لتحقيق لقب دوري ابطال آسيا والوصول لكأس العالم للاندية القادمة.