جدد ممثل الوطن فريق الأهلي آماله في المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على الشرطة العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة.وشهد اللقاء سيطرة أهلاوية تمكن خلالها من إحراز هدفين عن طريق عبدالله حسون (د: 22)، وإدريس فتوحي (د: 37)، وفي الشوط الثاني تراجع أداء الأهلي وتألق دفاعه ومن خلفهم الحارس محمد العويس الذي ذاد عن مرماه بكل بسالة، واختتم عبدالرحمن غريب مسلسل الأهداف بهجمة مرتدة مثالية في الوقت القاتل (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الأول ليرفع رصيده للنقطة الرابعة محتلاً المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الدحيل القطري الذي انتصر على الاستقلال الإيراني بأربعة أهداف لثلاثة.الهلال يتصدركما حقق ممثل الوطن فريق الهلال فوزاً مستحقاً على نظيره استقلول الطاجكستاني بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.وساهم نجم الهلال هتان باهبري في فوز الهلال وتصدره لفرق المجموعة بعد أن أحرز هدفين (د: 52، 64)، وصناعته للهدف الأول لفريقه والذي جاء عن طريق علي البليهي (د: 39)، فيما أحرز هدف استقلول لاعبه فيخدات خانونوف (د: 41).وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثاني على التوالي وينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما تلقى استقلول خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 4 نقاط.