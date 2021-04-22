جدد ممثل الوطن فريق الأهلي آماله في المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على الشرطة العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة.وشهد اللقاء سيطرة أهلاوية تمكن خلالها من إحراز هدفين عن طريق عبدالله حسون (د: 22)، وإدريس فتوحي (د: 37)، وفي الشوط الثاني تراجع أداء الأهلي وتألق دفاعه ومن خلفهم الحارس محمد العويس الذي ذاد عن مرماه بكل بسالة، واختتم عبدالرحمن غريب مسلسل الأهداف بهجمة مرتدة مثالية في الوقت القاتل (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الأول ليرفع رصيده للنقطة الرابعة محتلاً المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الدحيل القطري الذي انتصر على الاستقلال الإيراني بأربعة أهداف لثلاثة.