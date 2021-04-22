قدم لاعب الهلال هتان باهبري مستوىً رائعاً ومجهوداً وافراً في مباراة فريقه التي أقيمت أمام فريق استقلول الطاجيكي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.وبدأ باهبري المواجهة بصناعة الهدف الأول لزميله علي البليهي، ليستمر توهج أدائه في الشوط الثاني بإحراز هدفين رائعين بطراز عالمي خصوصاً الهدف الثالث الذي برع فيه بتسديد كرة خادعت الحارس.يذكر أن اللاعب هتان لقي انتقاداً كبيراً من الجماهير الهلالية في الجولتين الماضيتين، لكن يبدو أن «هتان» في هذه الجولة صالح جماهيره بهدفين من الأهداف الغالية التي جعلت الهلال يعتلي صدارة مجموعته. من جانب آخر حصل اللاعب هتان على جائزة أفضل لاعب في المباراة حسب اختيار الاتحاد الآسيوي.