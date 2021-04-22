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صالح الحربي (جدة) @okaz_sports
حقق ممثل الوطن فريق الهلال فوزاً مستحقاً على نظيره استقلول الطاجكستاني بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وساهم نجم الهلال هتان باهبري في فوز الهلال وتصدره لفرق المجموعة بعد أن أحرز هدفين (د: 52، 64)، وصناعته للهدف الأول لفريقه والذي جاء عن طريق علي البليهي (د: 39)، فيما أحرز هدف استقلول لاعبه فيخدات خانونوف (د: 41).


وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثاني على التوالي وينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما تلقى استقلول خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 4 نقاط.