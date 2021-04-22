حقق ممثل الوطن فريق الهلال فوزاً مستحقاً على نظيره استقلول الطاجكستاني بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.وساهم نجم الهلال هتان باهبري في فوز الهلال وتصدره لفرق المجموعة بعد أن أحرز هدفين (د: 52، 64)، وصناعته للهدف الأول لفريقه والذي جاء عن طريق علي البليهي (د: 39)، فيما أحرز هدف استقلول لاعبه فيخدات خانونوف (د: 41).وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثاني على التوالي وينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما تلقى استقلول خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 4 نقاط.