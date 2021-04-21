تعادل فريقا الفتح والاتفاق سلبياً بدون أهداف في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها السعودية، التي ينظمها برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

بدوره خيم التعادل على لقاء فريقي القادسية والنصر في ذات الجولة إلا أن ذلك التعادل جاء إيجابياً بهدف لكلٍ منهما، وكان النصر السباق بالتسجيل بواسطة لاعبه باسل السيالي، فيما أدرك القادسية التعادل عبر لاعبه نواف العزيزي.

وشهدت الجولة الأولى متابعة مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، هشام طاشكندي بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، موفق السنيد والمدربين الوطنيين سعد الشهري وخالد العطوي وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة.

وستخضع الفرق المشاركة لراحة لمدة 3 أيام على أن تستأنف المباريات يوم السبت القادم بلقاء الفتح وصقور المستقبل «الأخضر» تليها مواجهة النصر وصقور المستقبل «الأبيض».

يذكر أن البطولة انطلقت أمس الثلاثاء 20 أبريل الجاري وتستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل.