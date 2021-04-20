أكد مدرب النصر مانو مينيز عقب تعادل فريقه مع فولاذ خوزستان 1-1 أن هذه المباراة مختلفة عن المباراة السابقة، وشهدت احتكاكات جسدية قوية بواسطة لاعبي فريق فولاذ الإيراني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: «أخذنا بزمام المباراة وكانت لدينا بعض المشاكل في الخلف، الهدف كان صعبا علينا، خلقنا عدة فرص واستطعنا تسجيل التعادل وحاولنا تسجيل الثاني وكنا نستحق الفوز ولكن هناك لاعبون من الخصم سقطوا كثيرا وانخفض الرتم».

وزاد: «نحتاج إلى تحضير جيد للمباراة القادمة وسنبحث عن النقاط الثلاث، والفريق لا يعتمد في إحراز الأهداف على المهاجمين فقط، فالتسجيل متاح لأي لاعب، وأنا على يقين أن مهاجمينا لو كانوا أكثر تركيزا لأحرزوا العديد من الأهداف».

من جهته، قال اللاعب عبدالفتاح عسيري: «الحمدالله على كل حال، لم نكن في المستوى المأمول والتعادل على الأقل أفضل من الخسارة، لدينا مباراة قادمة مهمة، وسنستعد أكثر للظفر بالنقاط الثلاث للحفاظ على المركز الأول في مجموعتنا».