أصدر نادي الوحدة بيانا رسميا علق فيه على صورة عقد العمل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين النادي والمدربة اللبنانية كارن شماس، لتدريب فريق كرة السلة والجودو النسائي في النادي، والتي أثارت جدلا واسعا وتساؤلات عن وجود فريق سلة للنادي من الأساس، وعن علاقة رياضة كرة السلة برياضة الجودو، وإمكانية المدربة اللبنانية لتدريب الرياضتين معا.

وقال الوحدة في بيان له: «إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المدربة كارن شماس، والمتعاقد معها من قبل إدارة النادي وفقا لكفاءتها الرياضية، لتدريب اللاعبات المسجلات في لعبتي السلة والجودو، كونها حاصلة على رخصة الاتحاد اللبناني للجودو ومثلت المنتخب اللبناني لكرة السلة، ومتخصصة في تدريب الفئات السنية، وبدأت فعليا في تدريب فريق السلة بعد التعاقد مع إحدى الصالات الرياضية المجهزة للتدريب النسائي، ويجري العمل حاليا على إعداد البنية التحتية للعبة الجودو، لتصبح جاهزة لبدء التدريبات فيها مطلع شهر يونيو المقبل».

وأضاف النادي: «نؤكد لجماهيرنا الوفية أن النادي شارك في العديد من الرياضات النسائية على مستوى الوطن ضمن الاتحادات الرياضية وحقق إنجازات على مستوى الألعاب آخرها كان عقد شراكة بين النادي والاتحاد السعودي للمبارزة على مستوى الرياضة النسائية، ونظم النادي في الموسم الماضي بطولة الشطرنج للسيدات».

وأوضحت إدارة النادي أن النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية عمل منظم ويسير وفق حوكمة معتمدة من قبل وزارة الرياضة ويطبق على كافة الأندية على سواء، ولهذا فإن إستراتيجية النادي تتناغم مع رؤية المملكة 2030 والتي عززت دور المرأة للحصول على كافة الحقوق المشروعة لها وفق الضوابط المتبعة، وإستراتيجية وزارة الرياضة تعزز تمكين المرأة، ورفع مساهمتها في الرياضة، وزيادة القاعدة النسائية في المجالات الرياضية، وباشرت إدارة النادي تفعيل هذه الإستراتيجية، ونظرا لإعلان عدد من الاتحادات الرياضية في المملكة عن بطولات رياضية نسائية للسيدات في الموسم الماضي 2019 - 2020 م، فإن نادي الوحدة كونه من الأندية الرائدة في المجال الرياضي ويملك قاعدة رياضية في الألعاب المختلفة بأكثر من 22 لعبة مسجلة، فقد خاطب كافة الاتحادات الرياضية برغبته في تسجيل 14 لعبة نسائية.

وشددت إدارة النادي في بيانها أن نشر المستندات والوثائق الرسمية الخاصة بالنادي في أي منصة من منصات الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات وسيتم مقاضاة كل من نشر أو سرب أو تداول هذه الخطابات والوثائق في الجهات المختصة والمعنية بالنظر في هذه القضايا، ولن يتنازل النادي عن حقه تجاه كل من يحاول الإساءة للكيان الوحداوي.

من جهته كشف العقد حصول المدربة على راتب شهري 5 آلاف دولار مع تأمين السكن وسيارة خاصة، وتوفير أربع تذاكر سفر سنويا جدة - بيروت.