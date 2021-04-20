تستضيف العاصمة الرياض، الأحد المقبل 13 رمضان، حفل تسليم «جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي» في نسختها السابعة عشرة (2020)، وذلك بحضور رئيس اللجنة المشرفة على جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي د. نبيل نقشبندي.

وقال إبراهيم قدسي أمين عام اللجنة في حديث خص به «عكاظ»: على عكس النسخ الماضية، سيقام الحفل هذه المرة بشكل مبسط، نظراً لظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع ولمراعاة البروتوكولات الاحترازية خلال الحفل، والحرص على الالتزام بعدد الحضور حسب المسموح به.

وتمنى إبراهيم قدسي أمين عام اللجنة التوفيق للمرشحين وهم (عيسى الحربين، حماد العنزي، مشاري القرني، من السعودية، محمد الشامسي من الامارات ورعد ناهي من العراق) ويتم اختيار الفائز من خلال تصويت أعضاء اللجنة.

يذكر أن جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي انطلقت في العام 2004 وفاءً لصاحبها وتكريماً للمعلقين المتميزين، وفاز بها 16 معلقاً في النسخ السابقة، آخرهم المعلق المصري حاتم بطيشة، وتعد هي الجائزة الوحيدة التي تقدم للمعلقين الرياضيين في العالم العربي، كما تشهد منافسة كبيرة للحصول عليها خصوصاً وهي تحمل اسم رئيس لجنة المعلقين العرب زاهد قدسي يرحمه الله.