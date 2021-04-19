انتصر ممثل الوطن فريق الهلال على نظيره فريق شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وساهم الظهير الأيمن محمد البريك في تتويج الهلال بالنقاط الثلاث، إذ شكل قوة هجومية بصناعته هدفي الفوز، وجاء الهدف الأول عن طريق بافيتيمبي غوميز (د: 14)، وأحرز اندريه كاريلو الهدف الثاني (د: 28). وبهذه النتيجة يصل الهلال للنقطة الرابعة متساوياً مع فريق استقلول الأوزبكي الذي انتصر على أجمك الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة متساوياً مع أجمك الأوزبكي.