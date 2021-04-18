قال مدرب الأهلي لورينتو ريجيكامب، بعد تعادل فريقه بالهدف القاتل أمام الدحيل القطري اليوم الأحد في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2021، إنه بحاجة لاسترداد عافية اللاعبين. وقال: «كان يؤسفني مشاهدة هذا الكم الكبير من الهجمات للفريق المنافس، لا أشير للاعب بعينه أنه كان نجماً، لكن الفريق كمجموعة كان يعكس تصميم الجميع».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أتقدم بالتهنئة للاعبين، عكسنا روحاً قوية بالدفاع، وأنا سعيد بهذه النتيجة، لدينا بعض الظروف الصعبة من حيث الجاهزية البدنية حيث الصيام، لكنهم حققوا نتيجة جيدة جداً».

وأكد ريجيكامب نيته بذل مجهود واسع لتحسين أداء فريقه، مبينا: «سأعمل جاهداً مع هؤلاء اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية، في المباراة الأولى قدمنا مستوى جيدا رغم الخسارة، أنا هنا من أجل مساعدة اللاعبين».

من جهته، قال قائد الفريق عمر السومة وصاحب هدف التعادل القاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة: «لدينا مدرب جديد وهناك ظروف صعبة كانت تحيط بالفريق في الآونة الأخيرة، بالروح والعزيمة استطعنا الخروج بنقطة ثمينة».

وزاد: «كنا غائبين عن النتائج الإيجابية مؤخرا، وهذا المستوى من شأنه أن يرفع من معنوياتنا لتقديم المزيد».

ورفض عمر السومة أن ينسب الفضل في التعادل له فقط «أنا أترجم جهود اللاعبين، والأهداف التي أسجلها هي ثمار العمل الجماعي».

على الطرف الآخر، في فريق الدحيل، أعرب مدرب الفريق صبري لموشي عن خيبة أمله على ما آلت إليه الأمور في النهاية «فقدنا نقطتين لسوء الحظ، خلقنا الكثير من الفرص، أكثر من 29 تسديدة على المرمى، يجب أن نحلل ما جرى».

وقال: «نطالب أن يأخذ اللاعبون الفرصة لشرب الماء والاستراحة، لا سيما مع الصيام والجو الرطب».

وزاد: «خلقنا الكثير من الفرص، حينما لا تستغل الفرص، وهذا واقع كرة القدم، ستستقبل الأهداف ربما من كرات ثابتة».

وأضاف لموشي: «أحيانا تغيير بعض المراكز أثناء المباراة لنقل بعض المزايا الفنية، وهذا ما حدث في تغيير مركز ادميلسون جونيور».

وختم مدرب الدحيل حديثه بالحديث عن عمر السومة، نجم فريق الأهلي، واصفا إياه بأنه أفضل لاعبي الفريق المنافس.