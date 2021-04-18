كشف مدرب النصر الجديد مانو مينيز بعد انتصار فريقه 3-1 على السد القطري اليوم السبت في دوري أبطال آسيا 2021، أنه دائما من الصعوبة تجهيز فريق في وقت قصير، خصوصا في مباراة مهمة مثل مباراة السد. وقال: «كنت قلقا من ناحية التنظيم التكتيكي، أخذنا الشكل الأسهل مع الكم في التكتيك الأول».

وأشار مينيز إلى قيامه بتحضير فريقين على طريقة لعبه لمواجهة السد «كل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين عملوا على الطريقة التي بدأنا بها في المباراة».

وزاد: «اللاعبون جزء أساسي في الفوز وتقديم المستوى الجيد، مباراة كرة القدم 90 دقيقة، والمباريات الكبيرة تحتاج إلى إستراتيجية في اللحظات التي تفيد فيها اللاعبين، والجزء الأول من المباراه كان هناك تحفظا قليلا، وبعد تسجيل التعادل نظمنا أنفسنا، ولم تكن لدينا تمريرات فعالة».

وأكد مينيز أن الفريق كان أفضل في الشوط الثاني «أنا مسرور بدخول اللاعبين وتغيير المباراة والظفر بالفوز، أهم أمر هو تنظيم الفريق، فتكون الأولوية ليست للأسماء، بل للاحتياج، ونحن اخترنا علي الحسن أساسيا لأنه يجيد تنظيم الفريق بشكل أفضل، كنا نحتاج لاعبا يجيد المهمات الدفاعية».

من جانبه، قدم اللاعب عبدالمجيد الصليهم شكره لمدرب الفريق على جهده في اليومين الماضيين، وقال: «الحمدالله على الفوز والتقدم في المجموعة والقادم أفضل، والفوز مهم، وعن تحقيقي جائزة أفضل لاعب في المباراة، الجميع كان يستحقها، وهذا بفضل الله ثم مساعدة زملائي اللاعبين».