شدد مدرب الأهلي السعودي الروماني لوريورنتيو ريجيكامب على أهمية لقاء فريقه مع الدحيل القطري غدا (الأحد)، واصفا إياه بالمهم جدا في مسيرة الفريق بالبطولة. «ينبغي أن لا نخسر، نواجه فريقاً يلعب بطريقة جيدة للغاية».

وقال: «العويس ليس اللاعب الوحيد الذي يتحدث في الملعب، هو القائد، يجب أن يقوم بالتحدث مع اللاعبين، وهذا أمر طبيعي، وعليهم أن يساعدوا بعضهم بعضا».

وأضاف: «قمنا برفع معنويات اللاعبين لأنه ليس بالسهل أن تخرج الفريق بالحالة المعنوية، هذا ما سعينا له قبل وبعد اللقاء، بناء روح الثقة للاعبين».

وزاد: «المدرب حينما يجري تغييراً يجب الحديث مع الإداريين لإجراء الترتيبات الإدارية، وليس هناك أي تدخل في الشؤون الفنية، تلقينا 5 أهداف، يجب عدم إلقاء اللوم على اللاعبين وإنما أنا من يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».

من جهته قال الروماني ماتريتا محترف الأهلي «مباراة جيدة بالنسبة لنا، علينا تجاوز ما حدث في المباراة الأولى».

وعن مشاركة عبدالرحمن غريب قال: «غريب لاعب مهم بالنسبة لنا، ولدينا نفس النهج، علينا أن نبذل جهودا أفضل لمساعدة الفريق في الانتصار وتعويض ما جرى».

على الطرف الآخر، قال صبري لموشي مدرب الدحيل «مباراة الغد ستكون مباراة مختلفة لنا. بدأنا المباراة الأولى بطريقة جيدة وسنلعب أمام منافس صعب. الأهلي فريق كبير ولديه لاعبون كبار، مروا بموسم غير جيد لكن لديهم لاعبين جيدين، المهم أن نركز على الأداء وأن نلعب بطريقة جيدة في لقاء الغد».

وزاد: «يجب أن نعتاد على الظروف التي تواجهنا مثل ضغط المباريات وشهر رمضان والتوقيت المتأخر في المباراة. نحاول توفير الظروف الأفضل للاعبين. هناك مخاطر مرتبطة».

وشدد لاعب الدحيل علي كريمي على «أهمية تحقيق الانتصار في المباراة الأولى في أي منافسة. يجب علينا الاستعداد جيداً ونحقق نتيجة جيدة»، مضيفا: «إننا هنا من أجل التأهل إلى المرحلة التالية. كافة اللاعبين متحفزون من أجل التأهل إلى المباريات القادمة، نمضي خطوة بخطوة للوصول إلى الدور الآخر».