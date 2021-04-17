يواجه فريقا الوحدة وضمك مهمة صعبة مساء اليوم (السبت) نحو النجاة من الهبوط عندما يلتقيان فريقي الاتفاق والفتح ضمن لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك يخشى انتفاضة الفتح

على استاد مدينة عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يخوض فريق الفتح لقاءه أمام ضيفه ضمك سعياً لمواصلة انطلاقته المميزة بتحقيقه 3 انتصارات متتالية أبعدت الفريق عن مراكز الهبوط إذ يحتل النموذجي المركز العاشر برصيد 34 نقطة حصدها من 10 انتصارات و4 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 43 وعليه 46 هدفاً، أما فريق ضمك فإنه يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية إذ لم يذق طعم الخسارة في آخر 4 جولات ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة حصدها من 7 انتصارات و6 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 36 وعليه 45 هدفاً.

الاتفاق يطمع في نقاط الوحدة

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الوحدة لقاءه أمام نظيره الاتفاق بظروف صعبة بعد أن تلقى 6 خسائر متتالية في آخر 6 جولات وخرج من ملحق دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح؛ لذا فإن الفريق يسعى من خلال لقاء الليلة لكسر سلسلة الخسائر والهروب من مراكز الهبوط إذ يحتل فرسان مكة المركز الخامس عشر برصيد 27 حصدها من 8 انتصارات و3 تعادلات و14 خسارة وله من الأهداف 35 وعليه 52 هدفاً، فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية أمام جاره القادسية في ديربي الشرقية ويطمح لتعويض وخطف النقاط الثلاث للمنافسة على مراكز دوري أبطال آسيا إذ يحتل فارس الدهناء المركز السابع برصيد 35 نقطة جمعها من 10 انتصارات ومثلها خسائر و5 تعادلات وله من الأهداف 38 وعليه 40 هدفاً.