خطف فريق الباطن نقطة ثمينة من أمام مضيفه الاتحاد، بعد أن تعادلا بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة اتحادية وسنحت العديد من الفرص كانت أبرزها تسديدة عبدالعزيز الجبرين ومن ثم رومارينهو، وسط تألق حارس الباطن مارتن كومبانيا الذي وقف بالمرصاد لهجمات الاتحاد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بينهما.

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد التعادل العاشر له في الدوري ويصل للنقطة 46 وفي المركز الثالث وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر الهلال ووصيفه الشباب، فيما حقق الباطن تعادله الثامن في الدوري ووصل للنقطة 29 وفي المركز الثالث عشر.