ينظم برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية في المنطقة الشرقية بمشاركة 6 فرق خلال المدة من ( 8 - 20 ) من شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة أندية: الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين من برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، وستُوزع على مجموعتين، بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية.

وتنطلق البطولة بمباراتين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تتمتع الفرق المشاركة براحة لمدة يومين قبل أن تستأنف المنافسات بمواجهتين الأولى على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، والثانية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة، وتختتم مرحلة المجموعات بمباراتين على الملعبين نفسه في الـ 28 من أبريل الجاري.

ويسدل الستار على البطولة بالمباراة النهائية في الثاني من مايو القادم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

يذكر أن فريقي برنامج الابتعاث حققا نتائج ومستويات مميزة في بطولة كأس الأبطال الدولية التي أقامها البرنامج في إسبانيا بمشاركة أندية أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا والميريا ناسيتك دي تاراغونا وريال سرقسطة كورنيا ورايو ما خاداهوندا، ليكمل برنامجه داخلياً ببطولة المنطقة الشرقية قبل إجازة عيد الفطر المبارك التي تقرر بعدها أن تغادر البعثة لاستكمال البرنامج.