كشف مدرب النصر الجديد البرازيلي مانو مينيز أن الشيء المقلق بالنسبة له هي الحالة البدنية للاعبين خلال منافسات دوري أبطال آسيا، مؤكداً أنهم عندما يلعبون مباراة كل 3 أيام يصعب تكثيف التدريبات ووضع حلول للفريق.

وعن مباراة السد القطري، قال خلال المؤتمر الصحفي: «شاهدت مباريات النصر والسد التي لعبت في النسخ الماضية ونتطلع إلى تحقيق الانتصار، وهذه المباريات تلعب على تفاصيل صغيرة، بدون شك مباراة السد مهمة وصعبة ونتطلع للفوز فيها، وقد طلبت من لاعبي فريقي استرداد الكرة بشكل سريع والتقارب بين الخطوط والتركيز العالي طوال المباراة». وزاد: «اللاعبون في نهاية الموسم طبيعي يحدث لديهم تأثر لياقي وبدني وهذا ما يقلقني، ولكن سأنظم اجتماعات فردية مع جميع لاعبي النصر قريباً لمعالجة بعض الأخطاء».

وعن المهاجم عبدالرزاق حمدالله وانخفاض مستواه الفني قال: «حمدالله هداف كبير ويمر بظروف صعبة ونحن نثق فيه، والأجهز هو من سيلعب، وأعرف جميع الإشكاليات وأسعى جاهدًا لحلها».

‏من جهته أكد حارس النصر برادلي جونز استعدادهم لملاقاة السد وجاهزيتهم لها معنوياً ونفسياً. وقال: «سنحاول تقديم المستوى المميز وحصد النُقاط الثلاث أمام السد والتي هي الأهم». وأضاف: «نعرف مستويات لاعبي السد القطري والمباراة ستكون متكافئة بين الفريقين وسنسعد جماهير الفريق بتحقيق الفوز».