يخوض فريق الاتحاد (ثالث الدوري) لقاء مهما أمام ضيفه الباطن (المركز 13) وذلك مساء اليوم (الجمعة) عند الساعة 10:10م على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، فيما يستضيف القادسية (ثامن الدوري) نظيره الرائد (المركز 11) عند الساعة 9:35م على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر وذلك ضمن لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصدارة مطمع النمور

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام ضيفه الباطن بطموح الفوز وتحقيق ثلاث نقاط مهمة نحو خطف الصدارة من أمام منافسيه الهلال والشباب بعد تفوقه عليهما بالمواجهات المباشرة، إذ يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 45 نقطة جمعها من 12 انتصارا و9 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 39 وعليه 26 هدفاً، فيما يخوض فريق الباطن هذا اللقاء بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام الشباب برباعية مقابل هدف ويسعى من خلال لقاء الليلة لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير للابتعاد عن مراكز الهبوط إذ يحتل السماوي المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات وخسر في 11 لقاء، وله من الأهداف 35 وعليه 46 هدفاً.

القادسية يطمح بالخامس

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يخوض فريق القادسية لقاء صعب أمام ضيفه الرائد ويطمح بنو قادس لتحقيق النقاط الثلاث والقفز للمركز الخامس إذ يحتل الفريق حالياً المركز الثامن برصيد 34 نقطة جمعها من 8 انتصارات و10 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 39 وعليه مثلها، أما فريق الرائد فيدخل هذا اللقاء بعد أن حقق ثلاث نتائج إيجابية في آخر ثلاث جولات بعد فوزه على الفيصلي والأهلي وتعادله مع الاتحاد ويسعى من خلال لقاء الليلة للفوز ومواصلة انطلاقته نحو مراكز الأمان إذ يحتل رائد التحدي المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة جمعها من 9 انتصارات و5 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 38 وعليه 37 هدفاً.