تعرض فريق الأهلي لخسارة ثقيلة في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا من أمام الاستقلال الإيراني بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وجاءت أهداف الاستقلال الإيراني عن طريق مهدي غايدي (هدفين ٦٧، ٨٦)، فارشيد اسماعيل (د: ٥)، محمد نادري (د: ٥٤)، شيخ دياباتي (من ركلة جزاء د: ٨٨)، فيما جاء هدفا الأهلي عن طريق مهاجمه عمر السومة (من ركلة جزاء ٢٧، ٧٩).

وفي اللقاء الآخر من ذات المجموعة انتصر فريق الدحيل القطري على نظيره الشرطة العراقي بهدفين دون مقابل.