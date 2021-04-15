كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» قيام الإدارة القانونية في نادي النصر، بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، بحصر كافة الاتهامات المباشرة التي وجهت ضد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من قبل إعلاميبن ومغردين سواء كانت فضائية أو مقروءة، وتقديم شكاوى رسمية ضدهم للجهات المختصة والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة والقوانين سواء في الحق الخاص أو العام.

يذكر بأن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت عدم ثبوت المخالفة على عبدالرزاق حمدالله ضد لاعب الفيصلي وليد الأحمد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي انتهاء أثر قرار رئيس اللجنة المؤقت الذي أوقف به حمدالله لمدة 15 يوما حتى انتهاء التحقيقات.