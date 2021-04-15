تنطلق لقاءات الجولة ٢٦ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الخميس) بلقاء وحيد يجمع العين صاحب المركز الأخير بنظيره فريق أبها (المركز ١١)، وذلك عند الساعة ٩:٥٠م على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.يدخل فريق العين صاحب الأرض هذا اللقاء بعد تعرضه للخسارة في الجولة الماضية أمام التعاون والتي ساهمت في تقليص آمال الفريق في البقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي، إذ يحتل العين المركز السادس عشر والأخير برصيد ٢٠ نقطة جمعها من ٥ انتصارات ومثلها تعادلات و١٥ خسارة وله من الأهداف ٣٠ وعليه ٥١ هدفاً.أما فريق أبها فإنه يدخل هذا اللقاء بعد خسارته في ديربي عسير برباعية ضمك مقابل ثلاثة، ما أبقى الفريق في دائرة خطر الهبوط، ويسعى الفريق الأبهاوي لتحقيق الفوز والوصول لمراكز الأمان، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٣١ نقطة جمعها من ٩ انتصارات و٤ تعادلات و١٢ خسارة، وله من الأهداف ٣٧، وعليه ٤٤ هدفاً.