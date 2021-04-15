أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم ثبوت اعتداء لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب نادي الفيصلي وليد عبدالوهاب الأحمد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء قرار لجنة الانضباط بعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصوراً من الناقل الرسمي، والتحقيق مع اللاعب حمدالله، وبعد سماع أقوال اللاعب وليد الأحمد الذي أفاد بأن ما قام به لاعب فريق نادي النصر يحدث ما بين اللاعبين في كرة القدم، وأمر يراه معتاداً، وأن اللمس كان في أسفل الظهر، لتوضح «الانضباط والأخلاق» أنه بما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه وأنه يراه أمرا طبيعيا يحدث ما بين اللاعبين، فتكتفي اللجنة بما قامت به من تحقيقات، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف.

وفي السياق، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله، لارتكابه سلوكا غير رياضي بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقا للفيديو المصور من الناقل الرسمي، كما تضمنت العقوبة إيقافه مباراتين تبدأ من 2021/4/7، في حين أعلنت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف.

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة لاعبي نادي النصر عبدالرحمن العبيد وعبدالفتاح عسيري، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما، وذلك لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد المباراة التي جمعت فريقهما مع ضمك ضمن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي قرار آخر، أعلنت «الانضباط» معاقبة لاعب نادي الشباب حسين مسعود آل منصر بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لثبوت مخالفته باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من فريق الباطن في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة، موضحة أن هذه الغرامة تأتي إضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف.