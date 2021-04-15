أكد مدرب النصر المؤقت سوريانو فلورين تحمله مسؤولية تعادل فريقه مساء أمس أمام الوحدات الأردني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: «في معظم الوقت استحوذنا على المباراة ولكن لم نستطع فتح اللعب من الخلف رغم تراجع فريق الوحدات، حاولنا، ولكن كما قلت معظم اللعب كان على الأطراف».

وأضاف: كانت مباراة استحواذ ولم تكن هناك فرص حقيقية للتسجيل. وزاد: نعم أتحمل مسؤولية التعادل ولكن أنا استلمت الفريق في يومين وصعب إيجاد كل الحلول المناسبة للظفر بالفوز.

وختم المدرب حديثه بالقول: «حاولت توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح وتنشيط الوسط ولكن لم نستطع النجاح».