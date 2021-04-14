يحلم لاعبو نادي أجمك الأوزبكي الملقبون بـ«علماء المعادن» بتحقيق «المعجزة» التاريخية التي تسجل باسم ناديهم خلال مشاركتهم بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2021، إذ سيواجهون البطل القاري نادي الهلال مساء غد الخميس، وتعتبر المشاركة الثانية للنادي نفسه ضمن البطولات الآسيوية الرسمية.ولم يسبق له أن تواجد في الدور التالي من الأدوار الاقصائية نظراً لقلة الخبرة من ناحيتي التأسيس والبطولات القارية، وسيحاول اللاعبون الذين يمثلون ناديهم أجمك الذي تأسس عام 2004 أن يدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه ويمنحوا ناديهم ومحبيه التأهل للدور التالي ورسم الفرحة وتحقيق المعجزة الكبيرة، ويتواجد بجانبه فريق الهلال، وشباب أهلي دبي الإماراتي، ونادي استقلال دوشنبه الطاجيكي.