الزعيم أمام أجمك

الأهلي يهدد الاستقلال

يستهل ممثلا الوطن الهلال والأهلي مشوارهما في دوري أبطال آسيا غدا (الخميس)، إذ يلتقي الهلال نظيره فريق أجمك الأوزبكي عند تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الأولى، فيما يلتقي الأهلي نظيره فريق استقلال الإيراني عند الساعة 11:15، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة ضمن لقاءات المجموعة الثالثة.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام فريق أجمك الأوزبكي بعد أن فقد لقبه في النسخة الماضية وذلك بعد الإصابات الكبيرة التي لحقت بلاعبيه بسبب كوفيد 19، مما استدعى الاتحاد الآسيوي اعتبار فريق الهلال منسحباً من البطولة، لذا فإن الزعيم يسعى لاستعادة بطولته المفقودة بدءا من لقاء الغد رغم الظروف الفنية المتذبذبة التي يعاني منها الفريق لا سيما بعد خسارته من الاتحاد في دوري المحترفين، ويعتمد الفريق الهلالي كثيراً على ثنائي الهجوم بافيتيمبي قوميز وأندريه كاريلو، وفي الحراسة عبدالله المعيوف، فيما يطمح فريق أجمك الأوزبكي لتفجير مفاجأة مدوية بتحقيق الفوز وخطف ثلاث نقاط مهمة.كما يلتقي في ذات المجموعة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بنظيره فريق استقلال دوشنبه الإيراني عند الساعة التاسعة مساءً على استاد الملك فهد الدولي.وفي الجوهرة، يخوض فريق الأهلي لقاءه أمام فريق الاستقلال الإيراني بظروف صعبة للغاية بعد الخسائر المتتالية التي تعرض لها في دوري المحترفين مما أدى لهبوط الفريق للمركز السابع، ورغم ما يمر به الفريق من معاناة فنية إلا أن النتائج المميزة التي قدمها في النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا تبث التفاؤل في نفوس عشاق الراقي لا سيما في وجود الهداف عمر السومة وفي حراسة المرمى محمد العويس، أما فريق الاستقلال الإيراني فإنه يعد من الفرق الآسيوية القوية وغادر النسخة الماضية من دور الستة عشر، فلذا فإنه يسعى لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على التأهل مجدداً للأدوار النهائية، وقبل هذه المواجهة يلتقي في ذات المجموعة فريق الدحيل القطري بنظيره الشرطة العراقي عند الساعة 8:45 على ذات الملعب.