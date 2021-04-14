يستهل ممثلا الوطن الهلال والأهلي مشوارهما في دوري أبطال آسيا غدا (الخميس)، إذ يلتقي الهلال نظيره فريق أجمك الأوزبكي عند تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الأولى، فيما يلتقي الأهلي نظيره فريق استقلال الإيراني عند الساعة 11:15، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة ضمن لقاءات المجموعة الثالثة.
كما يلتقي في ذات المجموعة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بنظيره فريق استقلال دوشنبه الإيراني عند الساعة التاسعة مساءً على استاد الملك فهد الدولي.
- الزعيم أمام أجمك
كما يلتقي في ذات المجموعة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بنظيره فريق استقلال دوشنبه الإيراني عند الساعة التاسعة مساءً على استاد الملك فهد الدولي.
- الأهلي يهدد الاستقلال