عقد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي اجتماعا مع المدرب كاريلي وقف من خلاله على تجهيزات الفريق الكروي الأول لمباراة الباطن (الجمعة) على ملعب الشرائع بمكة ضمن مباريات الجولة (٢٦) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأطلع المدرب كاريلي الحائلي على سير التحضيرات الفنية لمواجهة الباطن المهمة التي ستقود الفريق الاتحادي لاعتلاء صدارة الدوري مؤقتا في حال تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.وحرص الحائلي على تحفيز اللاعبين قبل لقاء الباطن وأبلغهم برصد مكافأة مالية مناسبة في حال تحقيق الانتصار والظفر بنقاط المباراة والتواجد في المركز الأول في سلم ترتيب فرق الدوري، إلى جانب العمل على توفير الرواتب المتبقية لهم خلال الفترة القادمة.هذا وأجرى المدرب كاريلي مناورة كروية ركز من خلالها على تطبيق اللاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء الباطن، واستقر على التشكيلة الأساسية التي ستشهد عودة المدافع أحمد حجازي مع الاستقرار على نفس الأسماء التي بدأ بها مباراة الهلال في الجولة الماضية، وسيختتم الفريق الكروي تحضيراته الفنية بمران خفيف ثم التوجه لأحد الفنادق بمكة لدخول المعسكر استعدادا لمواجهة الباطن في الدوري.