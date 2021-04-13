استعان مدرب الوحدة دونيس بالمدافع البرازيلي بيدرو هنريكي، ليحل بديلا عن زميله المصاب البرتو بوتيا، الذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد الإصابة التي لحقت به أخيرا في لقاء الملحق الآسيوي في دوري أبطال الأندية الآسيوية أمام القوة الجوية العراقي، إذ يسعى دونيس إلى تشكيل خط دفاع قوي لمواجهة الاتفاق السبت القادم بمكة المكرمة ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، إذ تعتبر مواجهة الاتفاق مصيرية للفرسان من أجل الهروب من شبح الهبوط وتعزيز فرص البقاء في الدوري.وميدانيا، نقلت إدارة النادي تدريبات فريقها من ملعب رديف الجوهرة إلى ملعب نادي الوحدة بحي العمرة، وذلك لانشغال الملعب بمباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، التي تضم الشرطة العراقي في المجموعة الثالثة برفقة أندية الأهلي، والدحيل القطري، واستقلال طهران الإيراني.