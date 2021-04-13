في الوقت الذي تبذل فيه الإدارة الاتحادية جهودها لتوفير مبالغ مالية لتسديد رواتب اللاعبين المتأخرة، وهي الخطوة التي لاقت تفاعلا غير مسبوق من الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تسعى إدارة النادي لصرف راتبين لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة فريق الباطن ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لاسيما أن الفريق دخل سباق المنافسة فعليا عقب فوزه الأخير على الهلال بهدفين نظيفين، ومواصلة سلسلة الانتصارات في المباريات المتبقية أمام ضمك وأبها والعين والنصر، حيث الفوز فيها جميعا وتعثر الهلال والشباب يقود «العميد» للتتويج بلقب الدوري لهذ العام.من جانبها، بادرت الجماهير الاتحادية بدفع رسوم عضوية النادي ودخل خزينة النادي خلال الـ48 ساعة الماضية نحو مليون ريال ولا يزال الرقم في تصاعد لاسيما بعد التفاعل الكبير من جماهير النادي.من جانبه، يضع مدرب فريق الاتحاد لمساته الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الباطن، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها المباراة المرتقبة والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات فنية بسيطة في بعض خطوط الفريق الكروي.ويطمح كاريلي في تحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول لـ(٤٨) نقطة متساويا مع المتصدر الهلال والوصيف الشباب بنفس الرصيد النقطي، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.هذا ويواجه الثلاثي الاتحادي عبدالمجيد السواط وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في لقاء الباطن المرتقب.