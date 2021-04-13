وصف المدرب المؤقت لنادي النصر سوريانو فلورين مباراة فريقه مساء غد الاربعاء أمام الوحدات الأردني بالصعبة، متمنياً تحقيق الفوز فيها كونها أول مباراة له مع الفريق.

وقال خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم الثلاثاء: «لدي لاعبون على مستوى عال وجاهز للبطولة، ونسعى إلى الظهور بشكل مثالي كون الفوز مُهم جداً».

وأضاف: «المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهز لخوض اللقاء، وهو لاعب كبير، ولن يتأثر بأي شيء يحدث خارج الملعب، وسيثبت نفسه للجميع خلال المباراة».

من جهته أكد لاعب النصر بيتروس جاهزية فريقه واستعدادهم للبطولة بشكل ممتاز «النصر ناد كبير ويجب الفوز، سنظهر بشكل مختلف، استعددنا جيدا لدوري أبطال آسيا ولدينا تركيز كامل على البطولة القارية وسنسعد جماهيرنا بالانتصار في أولى المباريات الآسيوية».

وفي نهاية حديثه وجه بيتروس رسالة إلى جماهير العالمي «النصر يحتاج دعمكم ودعم الجميع من إدارة ولاعبين لكي نتخطى المباراة بنجاح».

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