يفتتح فريق النصر ممثل الوطن مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة فريق الوحدات الأردني عند تمام الساعة التاسعة مساء غد (الأربعاء)، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، وذلك على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء سعياً لبداية قوية لاسيما بعد المستوى المميز الذي قدمه الفريق في النسخة الماضية، ووصوله لنصف النهائي بجدارة واستحقاق، وخسارة مواجهته أمام برسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح، ويملك الفريق النصراوي نخبة مميزة من اللاعبين المميزين القادرين على تكرار الإنجاز والوصول إلى أبعد من ذلك، كما يبرز الرباعي الأجنبي في الفريق يتقدمهم الحارس الأسترالي براد جونز والبرازيلي بيتروس، إضافة للنجمين المغربيين نورالدين امرابط وعبدالرزاق حمدالله، أما فريق الوحدات الأردني فإنه يخوض أول لقاء له في دوري أبطال آسيا.

ويعد هذا الظهور هو الأول للأندية الأردنية، ويطمح فريق الوحدات لتحقيق الانتصار وكسب الثقة للمنافسة مع فرق تملك خبرة عريضة في دوري أبطال آسيا، ويعتمد الفريق الأردني على الأسلوب الدفاعي والهجمات المرتدة. وفي ذات التوقيت يلتقي السد القطري وفولاذ الإيراني الذي تأهل بعد فوزه على العين الإماراتي في الملحق الآسيوي وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.