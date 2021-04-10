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«عكاظ» (جدة) okaz_sports@
توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله كبوها فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.

وجاءت مراسم التتويج عقب مباراة الفريق أمام فريق القادسية التي جرت اليوم على ملعب الأخير في الخبر وحسمها الاتحاد بالفوز 2-0 لحساب الجولة الـ18 والأخيرة.


وكان الاتحاد حسم رسميا لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على الهلال الوصيف بهدف نظيف.