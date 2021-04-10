دك فريق الشباب مرمى مضيفه الباطن برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة ٢٥ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف الشباب الأربعة عن طريق ايفر بانيغا (هدفين من ركلة جزاء ٧، ٤٥)، كريستيان جوانكا (هدفين ٤١، ٤٩)، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق محمد الرياحي (د: ٢٨).وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الرابع عشر في الدوري ويصل للنقطة ٤٨ متساوياً مع المتصدر الهلال، فيما تلقى الباطن خسارته الحادية عشرة وتجمد رصيده عند ٢٨ نقطة وفي المركز الثالث عشر.